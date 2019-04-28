'O koltuk Ata'nın'

CHP Parti Meclisi (PM) tarafından yayımlanan bildirgede; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik organize linç girişimi lanetlenerek, “Bu gibi tertipler ile bizlere gözdağı verebileceğini sanan gafillere bu partinin köklerinin Kuvayi Milliye’ye dayandığını ve Genel Başkanımızın koltuğunun ilk sahibinin, boyununda padişahın idam fermanı ile Kurtuluş Savaşımız’ı yönetmen Mustafa Kemal Atatürk olduğunu hatırlatırız” görüşü vurgulandı. PM bildirgesinde; 24 Haziran seçimlerinden bu yana yaşananların hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, denge ve denetimi sağlayacak yeni bir mutabakata duyulan ihtiyacı ortaya koyduğu belirtildi.

PM’de görev değişimi

31 Mart sonrası gerçekleşen ilk PM toplantısında belediye başkanı olan üye yerine yeni bir isim toplantıya katıldı. Yerel seçimlerde Avcılar Belediye Başkanı seçilen PM üyesi Turan Hançerli yerine yedek listenin ilk sırasında yer alan Ali Hikmet Akıllı PM’ye girdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, PM toplantısı sürerken yaptığı basın açıklamasında, hem seçim sonuçlarına hem de yaşanan saldırıya ilişkin hazırlanan bildiriyi okudu. CHP PM bildirgesinde şunlar kaydedildi:

YSK vebalini taşıyamaz: Birbiri ardına yaptıkları itirazlar ve açıklamaların hiçbir maddi gerçekliği yoktur. Bunlar esas olarak Yüksek Seçim Kurulu’nu baskı altına almaya dönüktür. YSK’nin pusulası seçim mevzuatı ve içtihadıdır. Pusula şaşarsa bunun bedelini ülkemiz ve demokrasimiz çok ağır öder. YSK bunun vebalini taşıyamaz. Kurul baskılara boyun eğmemeli, bir hukuk cinayetine alet olmamalıdır. Ülkemiz, tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşarken; bu krizi daha da derinleştirecek bir hukuk krizine yol açılmamalıdır.

Gözdağı veremez: CHP olarak Ankara Çubuk’ta yaşanan linç girişiminin faillerinin yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağız. Bu gibi tertipler ile bizlere gözdağı verebileceğini sanan gafillere bu partinin köklerinin Kuvayi Milliye’ye dayandığını ve Genel Başkanımızın koltuğunun ilk sahibinin, boyununda padişahın idam fermanı ile Kurtuluş Savaşımız’ı yöneten Mustafa Kemal Atatürk olduğunu hatırlatırız. Kimse bize “Şehit cenazelerine gitmeyin” demeye cüret edemez. Bizim, askerlerimizin şehit edilmesini önleme görevini yerine getirmeyenlerden de; şehitlerimize ‘kelle’ diyen kendini bilmezlerden de alacağımız hiçbir tavsiye olamaz.