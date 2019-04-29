YSK'nin İstanbul seçimiyle ilgili son kararını bu hafta vermesi bekleniyor

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP ve MHP'nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili çalışma sürüyor. İlçe seçim kurullarının incelemelerin sonuçlarını bu hafta YSK'ya bildirmesinin ardından, kurulun nihai kararını vermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, kurulun en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesinin beklendiğini duyurdu.

17 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçim bitmiştir, mazbata verilmiştir. YSK'nın tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine olan inancım tam" demişti.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), itirazlarla ilgili ilçe seçim kurullarının incelemesi yapması yönünde ara kararlar aldığını duyurdu.

23 Nisan günü olağanüstü itirazlarla ilgili ilk ara kararını açıklayan YSK, AKP'nin KHK'lıların oy kullanamayacağı yönündeki itirazını reddetti.

YSK ayrıca yerel seçimde görev alan ve memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar verdi.

BBC'nin ulaştığı ara karar metninde YSK'nın ilçe seçim kurullarına iddiaları araştırıp tutanakla bildirmeleri için 5 gün verdiği görülüyor.

Karar metninde ilçe seçim kurullarının;

•1.229 ölen kişi,

•10.290 ceza infaz kurumlarında tutulu ve taksirli suçlardan hükümlü,

•5.287 kasıtlı suçlardan hükümlünün yerine oy kullanıp kullanılmadığının tutanakla tespit edilerek YSK'ya gönderilmesi talep ediliyor.

YSK ayrıca;

•2.732 kısıtlı seçmen,

•236 yerleşim yeri cezaevi olarak görünen tutuklu ve hükümlü,

•21.358 zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı seçmenin oy kullanıp kullanılmadığının da ilçe seçim kurulları tarafından tutanakla tespit edilip gönderilmesini istedi.

Sandık kurul başkan ve üyelerinin nasıl seçildiği bildirilecek

Böylece araştırılması istenen seçmen, tutuklu, zihinsel engelli ve ölü sayısı 41.132 oldu. İstanbul'un ilçelerinde yapılan tekrar sayımların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 13.729 farkla mazbatasını almıştı.

YSK ayrıca ilçe seçim kurullarından 6.539 sandıkta sandık kurulu başkanının ve 13.084 sandıkta sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmadığı iddiaları üzerine ilçe seçim kurullarından bu kişilerin nasıl seçildiğini bildirmelerini talep etti.

MHP'nin başvurusuyla ilgili ara karar

Bundan bir gün sonra, 24 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin İstanbul büyükşehir ve Maltepe'deki seçimler için yaptığı olağanüstü itirazda ara kararını verdi.

YSK'nın kararında, sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe birinci ve ikinci ilçe seçim kurullarından bilgi istedi.

YSK, MHP'nin kısıtlı seçmen itirazı konusunda da, AKP'nin başvurusu sonucu halihazırda araştırma yürütüldüğü gerekçesiyle yeniden bilgi istenmesine gerek görmedi.

YSK, AKP'nin Büyükçekmece itirazına ilişkin, bir gün önce alınan ara kararların sonucunun beklenmesini kararlaştırdı.

AKP ek belge verdi

YSK, AKP'nin 20 Nisan'da verdiği ek dilekçeyi de değerlendirdi. Bunun sonucunda da 26 Nisan'da 5.315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına karar verdi.

İstanbul seçimleri için oy kullanma durumu araştırılan seçmen sayısı, bu son ara kararla birlikte 46.447 oldu.

Bu hafta, YSK'nın ilçe seçim kurullarına verdiği süre doluyor.

İncelemelerin YSK'ya ulaştırılmasının ardından kurulun, İstanbul seçimleriyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.

Pazar günü AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Binali Yıldırım da, İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım "Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak. Hukuki bir süreç YSK'da devam ediyor. Bize düşen onun sonucunu beklemek" dedi.