Eren Erdem'in de yargılandığı davada yeni gelişme

17-25 Aralık'taki ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Avukat Aslı Kazan, Karar Gazetesi Davası'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istinaf talebinde bulunduğunu belirtti.

Kazan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşı Gazetesi Davası’nda Eren Erdem açısından aleyhe, Turan Ababey ve Emre Erçiş açısından ise lehe istinaf talebinde bulundu. Başsavcılık, Eren ERDEM'in beraat ettiği “Gizli tanığın ifşası” suçundan, TBMM’de düzenlenen basın toplantısında "Ayçiçeği" kod adlı kişinin açıkça "Turan ABABEY" olduğunu kamuoyu ile paylaştığı, bu nedenle Erdem’in cezalandırılması gerektiği düşüncesiyle kararı istinaf etti. Yine Başsavcılık, Sanık Emre ERCİŞ'in, ifadesinde örgüt ve süreçte kendi tutumu ile ilgili açık ve samimi beyanlarda bulunduğu dikkate alınarak hakkında TCK.'nın 221/4. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerin tatbik edilmesi gerektiği düşüncesiyle, kararı istinaf etti. Başsavcılık, “Yasadışı örgüte yardım etmek” suçlamasıyla cezalandırılmasına karar verilen Karşı Gazetesi patronu Turan Ababey’in “beraat” etmesi gerektiği düşüncesiyle, istinaf talebinde bulundu."