Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt: Beni ara!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun maça gitmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu açıklamıştı. Koç ile görüşen İmamoğlu'nun 'Bakan beni arasın' dediğini aktaran Süleyman Soylu, ''Ben de Ali Koç'a, 'Üzerimizdeki sorumluluğu attık, tedbirlerinizi siz de biz de arttıralım' dedim'' ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun bu açıklamalarına İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle: "Ben, açıklamasını dinledim. Şöyle bir ifadesi var, ''Sayın Bakan Soylu beni arasın'' demişim. Ben, bir kere isim vermedim. ''Kendisi, kendisini açıklayana kadar bekleyeceğim'' demiştim. Hafta sonu bir TV kanalında yaptığı konuşmanın manidar kısmı, sosyal medyadan alınan ihbarlar, bazı duyumlar. Bir de algı oluşturmak için kullanılan, ''FETÖ'cünün o statta ne işi var, yok şike süreci…'' Bunlar ayıp şeyler. Ben, FETÖ'yü hayatım boyunca hiç övmedim, görmedim, ortamlarında bulunmadım. Övenler, görenler, onlarla aynı ortamda bulunanlar konuşulsun. Benim adıma böyle bir ismi, kelimeyi telaffuz hakkını bile vermiyorum. İster bakan olsun, ister başkası olsun. Bu kadar netim. ''O dedi, bu dedi, ben onu anlattım!'' Kabul etmiyorum kardeşim. Algı yaratmayın. O kelimeyi onunla yan yana oturan, konuşan, sürecini öven kim varsa, aynaya baksınlar, kim varsa görürler. Ben, o değilim. Öyle bir tarif yapmasınlar, bir.

'GAYET TABİİ GİDECEĞİM'

İkincisi, Fenerbahçe Stadı'na gidecekmişim de tedbir vesaire… Gayet tabii gideceğim. Benim güvenliğimle ilgili süreç orada işliyorsa, bunun sorumlusu Sayın Ali Koç değil ki. Niye onu arıyorsunuz? Beni arayın. Ben, o tarihte İBB Başkanıyım. Niye? Sonuç belli. YSK sayfasında benim sonucum yazılı, bir tek mazbatam verilmemiş. Beni aramayacaksınız da kimi arayacaksınız? Örneğin, 21 Nisan'da bir tehdit, bir tereddüt hissediyorsanız Sayın Kılıçdaroğlu'nu aramayacaksınız da kimi arayacaksınız? Oranın muhtarını mı arayacaksınız? Böyle bir şey olabilir mi? Saçmalık. Benimle konuşacaksınız. Bakın, 21 Nisan'da olanlara benzer şeyler konuşuluyor. Peki, neden orada tedbirler almadınız, o süreci korumalarına bıraktınız? Statta bütün tedbirler alınmışmış. Vallahi, statta Fenerbahçeli hemşehrilerim beni gayet güzel karşıladılar, alkışladılar, Galatasaray tribünü de alkışladı. Gayet güzeldi. Bu bakımdan benimle ilgili tereddüt duymasınlar.

'GENEL BAŞKANIMIZ'A YAPILAN SALDIRI SIRADANLAŞTIRILMASIN'

Benim vatandaşımla hiçbir sorunum yok. Ancak, 21 Nisan'ı sorgulasınlar. Bıraksınlar benim işimi konuşmayı. 21 Nisan'da, Sayın Kılıçdaroğlu sürecindeki mesuliyeti 10-15 korumasına aktaracaklarına, o istihbarat açıklarını nasıl yorumladılar, nasıl istihbaratlar aldılar, hangi tedbirler alındı, hangi tedbirler alınmadı? İlginç bir gün. Biz, aynı anda, Maltepe'de yüzbinlerce insanla İstanbul buluşması yapıyorduk. O gün, neydi hesapları yani? Genel Başkan'a yapılan saldırıyı sıradanlaştırmak. Bu saldırı, yarın kime yapılırsa yapılsın, millete, devlete, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. CHP ya da Genel Başkanı'nın şahsına değil. Bu iş, çok ciddiye alınmalıdır. Sulandırılmasın lütfen. 2019 yılını en önemli konularından biridir. Niye? Yarın ya kendi başına gelirse, ya bir başkasının başına gelirse, aynı tepkiyi ve üslubu kullanırım. Bu bakımdan bu kadar önemli bir mevzuyu konuşsunlar. Bıraksınlar benim konularımı. Sayın Koç'u niye aramışlar, Beşiktaş kulübü niye aranmış mesela? Ben, her stada gideceğim. Spor salonlarına da gideceğim. Hiçbiri de siyasi değildir. İstanbul'da bugüne kadar o statlara gidilmemesi hatadır. Ben, gideceğim.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAYIN CUMHURBAŞKAŞKANI'NA HAKARETLER EDİLDİĞİ İDDİASI

Asla. Ben öyle bir şey duymadım. Sosyal medyadam mış mış mış. Lütfen. Sayın bakan, kesinlikle beni aramalı. Bir tereddüt duyuyorsa, onu benimle analiz etmeli. Kamuya açık bir alanda, sporla ilgisi olmayan, özel bir hususla ilgili kişiyi ilgilendiren bir konuyla ilgili İçişleri Bakanı bir mesuliyet hissediyorsa, muhatabı benim. Beni arayacak. Tartışacak, konuşacak. Uzak değiliz ki, hemşehriyiz. Konuşurduk gayet güzel."