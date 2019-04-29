YSK'den İYİ Parti'nin İstanbul itirazına ret

TRT Haber'in aktardığına göre YSK, İYİ Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazını reddetti, kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.