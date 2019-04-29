Yüksek Seçim Kurulu'nun 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına İyi Parti’nin (İYİP) itirazı reddedildi. YSK'nin ret kararıyla kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek. YSK'nin son aldığı ara kararla birlikte araştırılacak kısıtlı seçmen sayısı 46 bin 447'ye çıkmıştı.
YSK'den İYİ Parti'nin İstanbul itirazına ret
TRT Haber'in aktardığına göre YSK, İYİ Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazını reddetti, kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.
Yayınlanma tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi, 15:45