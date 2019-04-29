Yandaşa beraat Erdem’e ceza istendi

CHP PM üyesi Eren Erdem’in aralarında bulunduğu eski Karşı gazetesi çalışanlarına yönelik İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, istinafa taşıdı. Başsavcılık, “silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Eren Erdem’in, “Gizli tanığı ifşa” suçundan da cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Başsavcılık A Haber ekranlarına çıkarak beyanlarda bulunan gazetenin sahibi Turan Ababey için beraat kararı verilmesini talep etti. Dilekçede sanık Emre Erciş’in samimi beyanlarda bulunduğu öne sürülerek, Erciş’e ceza verilmesine itiraz edildi.