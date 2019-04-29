İYİ Parti Sözcüsü Paçacı: Erdoğan 'Türkiye İttifakı' açıklamasıyla ortağına mesaj verdi

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Türkiye İttifakı' açıklamasına yönelik değerlendirmede bulundu.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Paçacı, "Sayın Bahçeli belli bir süre AK Parti'nin hoşuna gitmeyecek demeçler verdi ve Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı'ndan bahsederek ortağına bir nevi mesaj verdi. 'Siz Cumhur İttifakı'nın temelini sarsacak bir şey içine girerseniz, bu ittifakı genişletirim ve size ihtiyaç kalmaz.' gibi bir söylem olabilir. Sonrasında Bahçeli hemen 'Bu neyin nesidir?' diye sordu ve Cumhur İttifakı'ndan başka bir ittifak olamayacağını belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra demek ki sulh oldu ve Türkiye İttifakı gündemden kalktı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: TÜRKİYE İTTİFAKI OLARAK HAREKET ETMELİYİZ AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez 18 Nisan'da gerçekleşen Memur-Sen’in 6’ncı Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında 'Türkiye ittifakı' ifadesini kullanmıştı. Erdoğan açıklamasında, "Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz. Vatandaşlarına ve kardeşlerine güven veren bir Türkiye için, hep beraber, elimizi taşın altına koymalıyız. Gençlerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin, çiftçi, sanayici, esnafın sorunlarını çözmek ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Herkesin bu yönde çaba göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.



'MHP İTTİFAKTAN AYRILMAZ, AYRILIRSA AK PARTİ AYRILIR'

'MHP, AKP ile kurduğu Cumhur İttifakı’nı bitirme kararı aldı' yönündeki iddiaları da değerlendiren İYİ Parti Sözcüsü Paçacı, "MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü ittifak oy açısından MHP'ye kazandırdı. AK Parti bu ittifaktan zarar görüyor ve görmeye de devam edecek. İttifak bozulursa bu AK Parti tarafından gerçekleşir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.





