"Seçmenin verdiği mesaj budur" dedi, üç bakanın ismini verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

Yargının içinden elinizi çekin. Bir başka yaramız da taciz çocuk istismarı. İstanbul’da yaşananlar bizleri mahvetti. Bir babaanne olarak bunu yapanların zul olmasını istiyorum. Buradan Meclis’teki tüm partilere çağrı yapıyorum. Gelin bu alçaklarla mücadele etmek için güç birliği yapalım.



"SOYKIRIM İDDİALARI YALANDIR, İFTİRADIR"



Her yıl Nisan ayında bazı ülkeler 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin Türkiye’yi karalamaya devam ediyor. Tarih bütün hakikati ile ortadadır. Soykırım iddiaları iftiradır. İktidarın bu konudaki duruşunu destekliyoruz.



"RACİ TETİK'İ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"



Memleket evlatlarının Mamak’ta yaşadıkları hepimizin malumu. Dönemin cezaevi komutanı Raci Tetik'in ölüm haberi o günleri yeniden yaşattı bizlere. Beddua etmiyorum. Allah’ın bileceği iş biliyorum ki varsa bir hesabı verecektir, Allah’a havale ediyorum.



"BİZE İFTİRA EDEREK HAYAT PAHALILIĞINI UNUTTURABİLECEKLERİNİ SANDILAR"



Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimi kazanmış bütün kardeşlerimi ayrım gözetmeksizin tebrik ediyorum. İktidar partilerinin seçim kampanyasında kullandıkları dili gördük. Ekonomiyi konuşturmamak için seçim meydanlarını savaş alanına çevirmek istediler. Bize iftira ederek hayat pahalılığını unutturmak istediler. Sayın Temel Karamollaoğlu ile beni Kandil ile sözleşme imzalayacağımızı söyleyecek kadar alçaldılar. Oysa ekonomide yaşananları perdelemek mümkün mü?

"31 MART'TA KAFASINA ÇAY ATILANLAR KAZANDI"

31 Mart'ta maaşı kuşa dönen işçiler kazandı. Kafasına çay atılanlar kazandı. Yeter artık diyen demokratlar kazandı. Kısaca iyiler kazandı. FETÖ'ye teslim ettikleri devleti sokaktan toplayanlar kazandı. Artık yalan, iftira ve tehditle seçim alma dönemi kapandı. Türkiye'de siyaset yeniden başladı. 3-5 belediye için bu kadar tehlikeli bir dil kullanmanıza değdi mi? Seçim kampanyası boyunca beka beka dediler? Ne oldu peki? İftiralarınızdan geriye ne kaldı? Ben size söyleyeyim: Mahşerde verecekleri hesap kaldı.

"MİLLETİN VERDİĞİ KARARI YSK DEĞİŞTİREMEZ"

Gelelim 31 Mart seçim sonuçlarına... Milletin sandıktan umudu kestiği yerde fırsat kollayan tezgahlara gün doğar. Artık Ak Partililer bile isyan etmektedir. Seçim gecesi kaybettiğini kabul eden Erdoğan'a sormak istiyorum. Kulağınıza kim ne fısıldadı? Ülkemize ve milletimize bu kötülüğü yapmayın. O kulağınıza fısıldayanların sesine kulaklarınızı kapatın.İktidarın başına çağrımdır ki atadağı hakimlere aldıracağı kararı milletimiz kabul etmez. Bununla da kalmaz ilk seçimde kendisini sandığa gömer. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Milletin verdiği kararı YSK değiştiremez! Milletin kararı etrafından dolanacak çalı değildir. Süreci uzatarak vicdanları uyuşturamazsınız.

"BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİ ÜLKEYİ EYALETLERE BÖLER"

Türkiye Venezuella olmayacak ama Türkiye Kuzey Kore de olmayacak. Sayın Bahçeli'nin yeni seçim önerisi ülkeyi eyaletlere böler. Millete parmak sallamayın, tehdit etmeyin, özür dileyin. Millete "terörist" diyen İçişleri Bakanı'nı, millete "adiler" diyen Tarım Bakanı'nı ve milletin başına bela ettiğiniz damadı görevden alın. Seçmenin verdiği mesaj budur. Sonra da ehil isimlerle çalışarak ekonomiyi yoluna koyun ve herkesin Cumhurbaşkanı olun.

"İNEK HIRSIZINDAN KAHRAMAN ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK AHLAK ÇÖKÜNTÜSÜDÜR"

Anamuhalefet lideri linç girişimine maruz kalmıştır. Bunun bir şehit cenazesinde yapılması olayın vehametini göstermektedir. Linç girişiminin devamındaki gelişmeler Türkiye'nin ikdidar eliyle bir uçuruma sürüklendiğini gösteriyor. Hatırlayın bu zihniyetin yönlendirdiği bir grup şuursuz gece vakti evimi basmıştı. Takip ettim beraat ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şuursuz serbest bırakıldı. Bir de kendi gibi şuursuzlarla fotoğraf çektirdi. Tweet atanı tutuklayıp, yumruk atanı salıvermek hukukun paspas edilmesidir. İnek hırsızından kahraman çıkarmaya çalışmak ahlak çöküntüsüdür, ahmaklıktır!

AKŞENER'DEN BERAT ALBAYRAK TAKLİDİ - VİDEO

Açlık sınırının 2 bin 107 lira, yoksulluk sınırının 6 bin 650 lira olduğu Türkiye'de damadın çıkıp masal anlatması milletin sinirini bozuyor. Damadın açıkladığı ekonomi programının özeti şudur: İşsizlik fonuna çöktükleri gibi kıdem tazminatına da çökecekler. İYİ Parti olarak bu adaletsiz ve vicdansız uygulamaya sonuna kadar karşı çıkacağız. Türkiye o 5 müteahhidinizden daha büyüktür. Yağma yok! Ekonomi power point sunumlarıyla değil, yatırımla, üretimle ayağa kalkar. Bak burası önemli! Ekonomide toparlanmanın ilk şartı güven ortamının yaratılmasıdır. Ekonomide toparlanmanın yolu uyduruk paketler açıklamak değil bir an önce damadı paketlemektir.