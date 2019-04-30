Şeyma Subaşı'dan Cumhur İttifakı'nın Adana Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü hakkında suç duyurusu



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayet dilekçesi veren Şeyma Subaşı Adana eski Büyükşehir Başkanı da olan 2019 Yerel Seçimleri Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan kamu davası açılmasını istedi.



DAVA ADAMLIĞI PAYLAŞIMI



Subaşı'nın avukatı Emek Emre şikayet dilekçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerini kaybeden Hüseyin Sözlü'nün, 'dava adamlığı' tartışması adı altında, 18 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na hakaret edildiğini belirtti.



HERKESİN GÖZÜ ÜZERİNDE OLAN BİR ANNE



Dilekçede Şeyma Subaşı'nın kamuoyunca tanınan, takip edilen ve hemen hemen her hareketi haber yapılan genç bir kadın ve anne olduğu belirtildi. Subaşı'nın şüpheli Hüseyin Sözlü'yü tanımadığını ve adını suç konusu paylaşım nedeniyle öğrendiği belirtildi.



KADINI HOR GÖRMENİN AÇIK BİR UZANTISI



Avukat Emek Emre dilekçesinde, "Şüphelinin bu eylemi ülkemizin kanayan yarası olan kadına karşı şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısı olup hakaret suçunu teşkil etmektedir" dedi. Dilekçede Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılarak, kamu davası açılması istendi.

Atılan tweet şu şekilde: