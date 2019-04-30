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Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, evlenen çifte makam aracı tahsis etti

Makam aracını evlenen çiftlere tahsis eden Tuncel Belediye Başkan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya ilham kaynağı oldu. Sarı, kentte evlenecek olan bir çifte makam aracı tahsis etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 20:51

[Haber görseli]Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kendisine başvuruda bulunan yurttaş Müslüm Elitaş'ın düğünü için makam aracı tahsis etti. Belediye Başkanı Mehmet Sarı, daha önce başkan yardımcısının makam aracı olarak kullandığı otomobili süsletip Kurşunlu Mahallesine gönderdi. Belediye Başkanı Sarı'nın makam aracını tahsis etmesine sevindiğini belirten Elitaş, "Araç istedim. Başkanımızda 'Sıkıntı yok. Ben yollarım' dedi. Allah razı olsun" diye konuştu.

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UYGULAMAYI 'KOMÜNİST BAŞKAN' BAŞLATTI

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediyesi Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkanlığına ait makam aracını kentte yeni evlenen çiftin tahsis etmişti.

Cumhuriyet İMECESİ

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Mehmet Sarı

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