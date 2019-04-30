Kanada Başkonsolosu: Türkiye’de hâlâ demokrasi var

İBB Saraçhane’deki merkez binasında İmamoğlu’na Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Kanada Başkonsolosu Ulric Shannon tebrik ziyaretinde bulundu. İstanbul’u Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olarak gördüklerini, Japon iş insanları ve turistler arasında da İstanbul’un Türkiye’nin odak noktası olarak görüldüğünü belirten Akio Miyajima, “Yeni imparatorumuz döneminde Japonya ile Türkiye ve İstanbul arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inanıyorum. Tokyo da İstanbul gibi trafik ve ulaşım sorunlarını yaşadı. Bu alanda her iki şehrin işbirliği yapabileceğine inanıyorum. Türkiye’nin tarihini ve kültürünü daha iyi öğrenmemiz gerektiğini de düşünüyorum” diye konuştu. İmamoğlu da “Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’daki yeni dönemimizde mutlak yakınlaşarak bilgi paylaşımında bulunacağımız ülkelerin başında Japonya geliyor” dedi.

Ulric Shannon da “Kanada’da Türkiye’deki seçim sürecini takip eden birçok insan var. Daha önce buradaki durum hakkında daha olumsuz daha karamsar görüşleri vardı. Ancak bu seçim bize gösterdi ki Türkiye’de siyasi hayatta hala bir canlılık hala bir demokrasi var” dedi. İmamoğlu da Kanada’nın İstanbul ile ilişkilerinin kuvvetlenmesi gereken önemli bir ülke olduğunu söyleyerek, ilişkilerin daha da gelişmesini arzu ettiklerini dile getirdi.