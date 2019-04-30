Muharrem İnce'den AKP'li Recep Özel'e: Kendisi sahte oyda ihtisas sahibidir

İstanbul seçimleri üzerinden bir ay geçmesine karşın AKP’nin art arda yaptığı itirazlar nedeniyle kesin sonuçlar hala açıklanmazken, Özel’in “sahte oy” gerekçesiyle seçimin iptal edilmesi talebine İnce’den ilginç bir yanıt geldi.



CHP’li İnce, sosyal medya üzerinden 1 Kasım 2012 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan bir olayı anımsattı. TBMM’nin resmi tutanaklarına da geçen olaya göre söz konusu dönemde AKP’den milletvekili olan Recep Özel, MHP’li Nevzat Korkmaz’a gelmeyen MHP’li vekiller adına “Oy kullanmayan arkadaşlar var, listeye baktım, onlar adına oy kullanalım” demişti. CHP’li İnce, “Aynı Recep Özel şimdi sahte oy var diye YSK kapılarında İstanbul seçimlerini iptal ettirmeye çalışıyor. Anlamadığı bilmediği ise herkesin kendisi kadar bu konularda ihtisas sahibi olmadığıdır” diye konuştu.