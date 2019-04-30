CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'dan kayyıma borç tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Mardin’deki temaslarının ardından partisinin Diyarbakır teşkilatında basın toplantısı düzenledi. Mardin’de kayyımın borçları nedeniyle “aklımız durdu” nitelemesi yapan Sarıbal, “63 milyon lira ile devralınan belediyede 1 milyar liranın üzerinde borç var. Şu anda İller Bankası’ndan gelen para personel maaşlarına bile yetmeyecek. Peki, nereye gitti bu para. Yollara bakıyoruz yok. Genel imar durumunda yeni hiçbir şey yok. Kamu yararına, Mardin yararına bir şey yok. Uçmadı ya bu para. Öyle ihaleler yapılmış ki bu ihalelerin yüzde 90’u bir tek gruba verilmiş” dedi.