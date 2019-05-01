Taksim'e yürümek isteyenlere gözaltı!

11:10 - Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM- SEN) üyeleri de anıtın önüne çelenk bırakarak, " Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dediler. (Zehra Özdilek)

11:11 - Hak Sendikaları Konfedarasyonu ' da ( HAK-SEN) Taksim Meydanı' na içi boş cüzdanlarla giriş yaptı. Boş cüzdanları anıtın önüne bırakan grup "Memur her geçen gün fakirleşiyor, cüzdanı her zaman boş" ifadelerini kullandılar.(Zehra Özdilek)

11:06 - Bakırköy metrobüs durağı İncirli’deki korteje katılmak isteyen işçilerle dolup taştı. (Seyhan Avşar)

10:40 Bakırköy İncirli'de buluşan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyeleri "sömürüye ve iş cinayetlerine son vereceğiz" pankartı açtı. (Hazal Ocak)

10:41 Üniversiteli Kadınlar İnisiyatifi "Üniversiteli Kadınlarız isyandayız. Kampüsleri fethedeceğiz" yazılı pankartla yürüyüş kortejindeki yerine geldi. (Hazal Ocak)

ANITIN ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKTILAR

Sağlık Hizmetleri Sendikası ve Sivil Memurlar Sendikası davullu zurnalı meydana giriş yaparak anıtın önüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basın açıklamasına geçildi. İşçiler, "Hükümet şaşırma kıdemime dokunma", " İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları attılar. Sivil Memurlar Sendikası açıklamasında, "Birlikte kuvvet doğar çerçevesinde hukuk ile müdahalemizi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı. (Zehra Özdilek)

TAKSİM BU SLOGANLARI ATTILAR - VİDEO

TAKSİM'E DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER - VİDEO



10:40 - Beşiktaş'ta polis, Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti. Polislerin müdahalesi sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Taksim'e yürümek istedi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Ancak filamalar ve dövizler taşıyarak slogan atan eylemciler, Taksim'e doğru yürüyüşe geçmek istedi. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis, göstericileri gözaltına aldı. (İHA)

BEŞİKTAŞ'TA MÜDAHALE - VİDEO

09:40 - İnşaat İş sendika üyelerinin 1 Mayıs gerekçesiyle Şişli Cevahir AVM’den başlattığı yürüyüş emniyet güçleri tarafından engellendi. 6 erkek bir kadın yaka paça gözaltına alındılar.(Leyla Kılıç)

09:30 - Taksim'de polisin dağılın uyarını rağmen yürümek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.