HDP'de görev değişikliği

HDP, yerel seçimler sonrası yeni görevlendirmeler yaptı. Buna göre, Ayhan Bilgen’den boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Saruhan Oluç, Oluç’tan boşalan Parti Sözcülüğü görevine Günay Kubilay getirildi. Partiden yapılan açıklama şöyle:

Yerel seçimlerden sonra Merkez Yürütme Kurulu’muzda (MYK) yaşanan boşalmalar nedeniyle yeni görevlendirmelere gidilmiştir. Buna göre, Ayhan Bilgen’den boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Saruhan Oluç, Oluç’tan boşalan Parti Sözcülüğü görevine Günay Kubilay getirilmiştir. Ali Ürküt, STK, Siyasi Partilerle İlişkiler ve Emek Alanından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilirken, MYK’miz bünyesinde Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu oluşturulmuş ve Eş Sözcülüğüne de Selahattin Aslan getirilmiştir. Ayrıca PM üyelerimiz Murat Sarısaç, Nazmi Gür ve Salim Kaplan da MYK üyesi olarak belirlenmişlerdir.