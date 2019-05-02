'PYD ile görüşme yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz?'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Başta Oslo süreci olmak üzere geçmişte sorularımıza verdiğiniz yanıtlar ve sonrasında ortaya çıkan hakikatler ortadadır" ifadelerini kullandı ve sordu: "PKK/PYD ile doğrudan görüşme yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz?"

"CHP’nin hiçbir Genel Başkanı, ordumuzun kozmik odasını teröristlere teslim etmemiştir" diyen Öztrak dün de "Suriye'de ortakları YPG/PYD ile görüşmeler yapıyorlar. Bunun ortaya çıkmasından mı korkuyorlar?" diye sormuştu.

Öztrak'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İlk Kurultayı Sivas Kongresi, ilk Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan, Kurucuları Kuvayı Milliye’den ve Kurtuluş Savaşı meydanlarından gelen CHP’nin 100 yıllık tarihi boyunca durduğu yer ve çizgi bellidir."

"CHP, tarihi boyunca, emperyalizmin karşısında, milletimizin medeni dünyanın eşit ve şerefli bir üyesi olarak istiklalinin, ülkemizin bağımsızlığının yanında saf tutmuştur. CHP’nin altı okundaki ilkeler duruşumuzu 100 yıldır dünya aleme göstermektedir."

"CHP’nin hiçbir Genel Başkanı, senaryosunu emperyalistlerin yazdığı Büyük Ortadoğu Projesi gibi gayrı milli projelerin eş başkanlık şapkasını takmamıştır."

"CHP’nin hiçbir Genel Başkanı, ordumuzun kozmik odasını teröristlere teslim etmemiş, teröristler şehirlerimizin altını kazıp şehirlerimizi silah deposu haline getirirken Valilere, "Görmezden gelin" talimatı vermemiştir."

"Suriye’yi bölüp parçalayan, milletimize ağır bir fatura çıkaran, ülkemizi açık hava mülteci kampına çeviren, sınırlarımızı terör üssü haline getiren, iç savaşı körükleyen, terörist PYD’nin yöneticilerini Türkiye’de devlet protokolüyle ağırlayan da CHP değildir."

"Tüm bu kötü sicilin sahiplerinin bugün çıkıp CHP yöneticilerini suçlaması, “kötü ne yapıyorsan rakibini onunla suçla” diyen Goebbels’in propaganda taktiğidir."

"Bizim sorumuz gayet açıktır. PKK/PYD ile doğrudan görüşme yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Başta Oslo süreci olmak üzere geçmişte sorularımıza verdiğiniz yanıtlar ve sonrasında ortaya çıkan hakikatler ortadadır. Bu defa eğmeden, bükmeden cevap vermenizi bekliyoruz."