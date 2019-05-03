Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde ne işi var?

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, AKP’nin seçimi kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, Başbakanlık koltuğuna oturduğu dönemde taşındığı Çankaya Köşkü’nü halen boşaltmamasını Meclis gündemine taşıdı.

Tanal, verdiği soru önergesinde, Yıldırım’ın şu anda milletvekili sıfatı dışında bir sıfat taşımadığı halde Çankaya Köşkü’nde oturmasını eleştirdi. Başbakanlığın kaldırıldığını hatırlatan Tanal, “Sadece milletvekili sıfatı taşıyan Binali Yıldırım’ın, şu anda eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde oturması ve maaşları devlet tarafından ödenen personelin hizmetine koşuşturması saltanat sürmek midir, keyfilik midir, yasaya uygun mudur?” diye sordu.

GÜL’ÜN HUBER KÖŞKÜ’NÜ BOŞALTMAMASI DA TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, görev süresi bitmesine rağmen Huber Köşkü’nü boşaltmaması da tartışma konusu olmuştu. Gül, kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine Huber Köşkü’nden taşınmak zorunda kalmıştı.

YILDIRIM’A KÖŞK’TE KAÇ PERSONEL HİZMET EDİYOR?

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Konut’a taşınırken, kendisinden boşalan Çankaya Köşkü yerleşkesindeki Konut’a Başbakanlık koltuğuna oturan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi yerleşmişti. Başbakanlık kaldırıldı. Binali Yıldırım’ın şu anda milletvekili sıfatı dışında bir sıfat taşımadığı halde halen Çankaya Köşkü’nde oturması, köşkü kullanması doğru mudur?

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın halen ikamet ettiği Çankaya Köşkü yerleşkesindeki konutunda kaç personel (garson, aşçı, hizmetli, bahçıvan vs.) görevlendirilmiştir?

Sadece milletvekili sıfatı taşıyan Binali Yıldırım’ın, şu anda eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde oturması ve maaşları devlet tarafından ödenen personelin hizmetine koşuşturması saltanat sürmek midir, keyfilik midir, yasaya uygun mudur?

Hiçbir eski Başbakan sıfatını taşıyan kişiye, TBMM Başkanı’na bu tür ayrıcalıklar tanınmamışken İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a böyle bir ayrıcalığın tanınmasının sebebi nedir?

Binali Yıldırım Bey’in şu anda sade bir milletvekili olmasının dışında hiçbir sıfatı yoktur. Kendisine bu kadar makam, personel tahsis edilmişken neden aynı statüdeki diğer milletvekillerine de aynı şekilde lojman, personel, köşk tahsis edilmiyor?