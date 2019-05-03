Türk Telekom'dan milletvekillerine 'özel' tarife

Türk Telekom'un milletvekillerine özel 29 liraya sattığı her yöne 3 bin dakika, bin SMS ve 20 GB internet bulunan paketi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, daha önce Meclis’teki yemek fiyatlarıyla gündeme gelen milletvekilleri, şimdi de telefon tarifesiyle gündemde. GSM operatörlerinden Türk Telekom’un milletvekillerine özel 29 liraya sattığı 12 ay taahhütlü her yöne 3 bin dakika, bin SMS ve 20 GB internet bulunan paketi, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. 2019’dan itibaren 22 bin 200 lira maaş alan milletvekillerine düşük fiyatlı özel tarifeye vatandaşlardan büyük tepki geldi.

Sosyal medyada tartışma konusu oldu

Milletvekillerine yönelik bu ayrıcalığı eleştiren bir sosyal medya kullanıcısı, “Düşük gelir grubuna yönelik yapılan bu tarife için Türk Telekom’a teşekkür ediyorum, büyük bir sosyal sorumluluk projesi” sözleriyle tepkisini dile getirdi.









