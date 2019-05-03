İmamoğlu yeniden Anıtkabir'de

Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğu, "Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak Ankara'da yapacağımız bir günlük ortak çalışma öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi ikametgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ettik" yazdı
Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak Ankara'da yapacağımız bir günlük ortak çalışma öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi ikametgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ettik. pic.twitter.com/4LqMke2Bz7— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 3, 2019
Ne olmuştu?
Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almadan önce de Ata'nın huzuruna çıkmış ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrası Milli Savunma Bakanlığı defteri kaldırmıştı. İmamoğlu, bunun üzerine "Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız" yanıtını vermişti.