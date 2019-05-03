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İmamoğlu yeniden Anıtkabir'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkanlari ile Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu, mazbatasını almadan önce de Ata'nın huzuruna çıkmış ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrası Milli Savunma Bakanlığı defteri kaldırmıştı. İmamoğlu, bunun üzerine "Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız" yanıtını vermişti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 10:31

[Haber görseli]

Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğu, "Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak Ankara'da yapacağımız bir günlük ortak çalışma öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi ikametgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ettik" yazdı

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mustafa Kemal Atatürk

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