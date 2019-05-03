İmamoğlu yeniden Anıtkabir'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkanlari ile Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu, mazbatasını almadan önce de Ata'nın huzuruna çıkmış ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrası Milli Savunma Bakanlığı defteri kaldırmıştı. İmamoğlu, bunun üzerine "Defteri kaldırdılarsa yine gideriz yine yazarız" yanıtını vermişti.