Ekrem İmamoğlu sözünü tutuyor: Süreç başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını Ulus’daki Hacı Bayram Camii’nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Bakın bugün, UKOME’ye yazılarımızı yazdık. Ne dedik biz? ”Öğrencilerimizin kartı 50 TL’ye inecek” dedik. Ne dedik? ”0-4 yaş arası bebeklerin anneleriyle İstanbul seyahati ücretsiz olacak” dedik. Ne dedik? ”Aynı şekilde, 12 yaşına kadar çocuklarımız toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak” dedik. Vaatlerimiz var bizim. Ne dedik? ”Yüzde 40 ve yüzde 50’lik dilimlerle indirime kavuşacak” dedik. Hem UKOME’ye hem İSKİ’ye yazılarımızı gönderdik. Süreçlerimizi başlattık. Biz, vatandaşımıza hizmet için uğraşıyoruz. Bazıları boş işle uğraşıyor. Millet, hizmet bekliyor. Türkiye’nin, şehrin sorunları var. Bunlara çözüm bulacağız. Hem de milletimizle bir arada bulacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi, endişesi olmasın. İstanbul emin ellerde." diye konuştu.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da indirim vaatleriyle ilgili gerekli birimlere talimat verdiğini belirterek, "Tüm İstanbullu hemşehrilerimizin bilgisine; Söz verdiğimiz gibi, ulaşım ve su fiyatlarında indirim öngören talimatlar İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ilgili kurumlarına verilmiştir. Mayıs ayı İBB Meclisi'nde gündeme gelmesini ve onaylanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ikinci tweetinde ise şunları kaydetti:

Çok yakında;

📌Su fiyatına %40 indirim

📌Aylık öğrenci kartı 85 TL'den 50 TL'ye

📌 0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşım ücretsiz

📌 0-12 yaş arası çocuklar için ulaşım ücretsiz

📌Dini, milli ve resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz OLACAK!

Tüm İstanbullu hemşehrilerimizin bilgisine; Söz verdiğimiz gibi, ulaşım ve su fiyatlarında indirim öngören talimatlar İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ilgili kurumlarına verilmiştir. Mayıs ayı İBB Meclisi'nde gündeme gelmesini ve onaylanmasını bekliyoruz. pic.twitter.com/e56OS9SXIh — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 3 Mayıs 2019