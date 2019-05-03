İBB haberine yayın yasağına İYİ Parti’den tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski yönetiminin vakıflara yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim yasağının getirilmesine İYİ Parti’den tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, bazı vakıf ve derneklere para yardımı haberlerine ilişkin getirilen yayın yasağına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Seymen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İBB eski yönetiminin iktidara yakın vakıf ve derneklerle yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engellendi ! Kabahati gizlemek yerine iftira davası açıp kanun önünde aklanmak vardı. Parazitsiniz. Boğazınızda kalsın.”