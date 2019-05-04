Ahmet Davutoğlu'nun görüntüleri gündem olmuştu: Köprüdeki intihar girişimiyle ilgili açıklama

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu'nun köprüde intihar eden gençle konuşarak onu ikna ettiği anın haberleri yapılmıştı. Bu görüntüler kamuoyunda sıkça tartışılmış ve kişinin rol yaptığı yorumları yapılmıştı. Ahmet Davutoğlu'nun Basın Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Yaşanan hadisenin sahiciliğini izah etmeye çalışmak bile züldür. Kaldı ki olayı çarpıtarak yorumlayanlar kamu görevi yapmakta olan güvenlik görevlisi polisleri de bir kurgunun parçası olmakla itham etmektedirler" denildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana gelen bir intihar girişimi vakasına o esnada köprüden geçmekte olan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun müdahalesi üzerine sosyal medyada yakışıksız, gerçek dışı, yer yer ahlak sınırlarını zorlayan bir tartışma ortamı oluşmuştur.

Bu tür bir seviyesiz yakıştırmayı yalanlamaya çalışmak bile abesle iştigal olacağı için açıklama yapılmamıştır. Ancak art niyetli ve Sayın Davutoğlu’nu yıpratma gayesi güden ithamlara kamuoyunda bilinen bazı isimlerin de dahil olmaları üzerine kamuoyu ile bazı hususların paylaşılması ihtiyacı doğmuştur.