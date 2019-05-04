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İYİ Parti'nin kazandığı ilçede seçimler iptal edilmişti...AKP’nin vekil adayı kayyım olarak atandı

31 Mart'ta İYİ Partili Necati Alsancak’ın 6 oy farkla kazandığı ancak seçim iptal edilen Keskin belediyesine AKP’nin vekil adayı olan Vali Yardımcısı Osman Akbaş atandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 4 Mayıs 2019 Cumartesi, 11:46

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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'nde İYİ Partili Necati Alsancak'ın 6 oy farkla kazandığı seçim iptal edildi. 2 Haziran'da yenilenecek olan seçim öncesi Kırıkkale Valisi, Belediye Başkanlığı'na, Vali Yardımcısı Osman Akbaş'ı atadı.

Akbaş, 24 Haziran'da AKP'den Afyon milletvekili aday adayı olmuştu. Akbaş halen, Vali Yardımcısı, İl Özel İdare Sekreteri, Keskin Kaymakamı ve Keskin Belediye Başkanlığı gibi 4 görevi birden yürütüyor. İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık, “Keskin'de kazanan adayın mazbatası iptal edildi, meclis üyeleri duruyor. Valinin meclis üyelerinden birini başkan olarak ataması gerekirdi. AKP'den milletvekili aday adayı olmuş kişi, 30 gün sonra yapılacak seçimden sorumlu. Bu etik değil'' dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

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