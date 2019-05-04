YSK incelemesini tamamladı: 'Kısıtlı seçmen' sayısı 766

Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin iddiasının doğru olmadığını ifade ederek, “Bir şeyler olmuş diyenlere; hiçbir şey olmadığının ve hiçbir saçma argümanları kalmadığının resmidir Saçmalıkta sınır tanımasalar da. Aşağıdaki çizelge birilerinin yüzünü kızartır mı acaba? Ve bu sonuçlar doğrultusunda Pazartesi günü YSK'nın itirazları reddedeceği açık ve nettir” dedi.

'İNCELELEME BİTTİ, 776 KİŞİ BULUNDU'

CHP Genel Merkez avukatı Çağlar Çağlayan da, YSK'nın incelemenin bittiğini ifade ederek, “YSK incelemesi bitti. Hükümlü, kısıtlı, ölü olup oy kullandığı tespit edilen 776 kişi bulundu. Sonuca etkili değil. Sandık kurulu oluşumu nedeniyle de YSK iptal kararı vermiyor. O sandıklarda usulsüzlük yapıldığı kanıtlanmalı. İtiraz reddedilmeli. #imamoğlu kazandı” diye yazdı.

''YSK'NİN ÖNÜNDEKİ DOSYANIN HUKUKİ AÇIDAN İNCELENMESİ BİTMİŞTİR''

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ''Artık YSK'nın önündeki dosyanın hukuki açıdan incelemesi bitmiştir. Bundan sonrası seçim hukukunun konusu değildir. YSK üyeleri vereceği kararla tarihe nasıl geçeceklerini belirleyecekler'' dedi.