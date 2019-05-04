İmamoğlu'ndan AKP'ye 'şaibe' yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Bu memleket ne çektiyse partizanlıktan kötü dilden çekti. O dili kullanmayacağız. O dili kullananlar siyasi alanda kendilerine meydan bulamayacaklar. Bizim insanımız güzel dili, sohbeti, kucaklamayı seviyor.

-Ramazan ayı aydınlanma, arınma ayıdır. Bütün dualarınız kabul olsun.

ERDOĞAN'A TOPAL ÖRDEK GÖNDERMESİ

-Ya kurban olayım burada kazın ne işi var? Bütün canlılar öyle ya da böyle bizim. Topalmış değilmiş bizim umrumuzda değil.

-Ramazanda yardımlaşırken bu eldeki yardımı bu el görmeyecek. Kimsenin kalbini, ruhunu incitmeyeceğiz. "Ben yaptım kardeşim, daha ne istiyorsunuz" ukalalığı var ya... Yok öyle bir şey kardeşim. Ruhunuzdan silin atın onu.

"TÜRKİYE İTTİFAKI"

-Türkiye İttifakı diyorlar. Çok mutlu oluyorum. Biz bu ülkenin 82 milyon insanı var demiştik.

ŞAİBE YANITI

-Pazartesi gününe atılmış YSK süreci var. Diyorlar ki bu millet İstanbul'da bize oy verdi belediye başkanlarımızı seçti diyorlar. 'İstanbul'da meclis üyesi oyunu bize verdiler bu yüzden çoğunluğuz' diyorlar. Aynı sandığa atılan oyda, büyükşehir belediye başkanlığı oylamasında şaibe var diyorlar. Buna kargalar bile güler. Karga var mı burada? Gülme sesini duydum karganın.

"ÇAMLICA CAMİİ'NE DAVET ETMEDİLER"

-Beni Çamlıca Camii'ne davet etmediler. Biz bu memlekete bizi yönetsin diye insanlar seçiyoruz. Bizim işlerimizi yoluna koysun diye belediye başkanları seçiyoruz. Kimse kendi cebinden bu ülkeye yatırım yapmıyor. Her açılış, bizim açılışımızdır. Bu milletin parasını çarçur etmeden hizmet edeceksiniz. Bizi bin defa davet etmeseler de biz onları davet edeceğiz.