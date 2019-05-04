Seçmen, başkanların iyi yönetim sergilemesi durumunda partiyi iktidara taşıma mesajı verdi

31 Mart seçimlerini kazanan belediye başkanlarının katılımıyla CHP’de önceki gün gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde seçim sonuçları ele alındı. Türkiye Etki Araştırmaları Merkezi’nden Mehmet Ali Çalışkan’ın seçim sonuçlarına ilişkin yapılan araştırmalardan hareketle belediye başkanlarına yaptığı sunumda özetle şu unsurlar yer aldı:



Ekonomik kriz belirleyici oldu: Seçmenin kararını ekonomik kriz belirledi. Kampanya boyunca halkın gündemi ekonomi oldu. AKP beka üzerine kurulu bir söylem gerçekleştirirken, CHP’nin gündemi ekonomi ve yerel yönetimlerde ekonomiyi güçlendirmek oldu. Bu söylem CHP’nin kazanmasını sağlayan unsur oldu.



Esnaf CHP’ye oy verdi: Geçmiş seçimlerde AKP’ye oy veren kesimler arasında esnaf, yaşanan ekonomik krizin etkisi ve CHP’nin söylemi ekonomi üzerine kurması nedeniyle CHP’ye oy verdi. Genel anlamda AKP’ye oy veren kitleden CHP’ye büyük bir kayma olmamasına karşın esnafın oyu çarpan etkisi yaptı. CHP’ye bu seçimlerde ilk kez oy veren esnafın yüzde 1 olan oyu sandıkta etkilediği kesimlerle birlikte yüzde 2’ye çıktı. Esnafın yanı sıra CHP’ye oy veren ikinci kesim de işsizler oldu.



CHP kapsayıcı parti oldu: Yerel seçimlerde gerçekleştirilen işbirliği çok etkili oldu. CHP, İYİ Parti’li seçmenin yüzde 70’inin oyunu aldı. CHP ayrıca Saadet Partisi ve HDP’nin oyunun da bir bölümünü aldı. AKP ve MHP ittifakına göre CHP’nin gerçekleştirdiği işbirliği en kapsayıcı parti olmasını sağladı.

Aday profili belirleyici oldu: Belediye başkanlığı için gösterilen adayların profilleri de seçim başarısında belirleyici oldu. AKP, siyaseten gidecek yolu kalmayan eski isimleri belediye başkanı adayı olarak gösterirken, CHP siyaseten yeni ve toplumda heyecan yaratan yeni yeni isimleri aday gösterdi. Seçmen, siyaseten eski isimler yerine yeni isimlere yöneldi.



Yeni bir denge kuruldu: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine destek hâlâ yüzde 50’nin üzerinde olmasına karşın büyükşehirlerin CHP’ye geçmesi yeni bir denge mekanizması kurulduğunu gösterdi. Seçmen, yönetimde çeşitlilik olmasını ve bir denge kurulmasını istedi.



Seçmen vize verdi: Yerel seçimlerde CHP’ye uzun süredir verilmeyen vize verildi. Seçmen CHP’ye, ikinci parti olmayı kanıtlaması ve büyükşehirleri iyi yönetmesi durumunda birinci parti olmayı verebileceğinin işaretini de gösterdi.