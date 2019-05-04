İYİ Parti’den YSK’ye İstanbul çağrısı

İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. “31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinin siyasal tarihimizde kara bir leke olarak geçmemesi için Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve kıymetli üyelerine çağrımızdır!'' denilen açıklama şu şekilde:

''İKTİDAR GELİP GEÇİCİDİR ANCAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR''

''Süresi içerisinde iktidar partisi tarafından bugün iddia edilen hususlar ile ilgili itiraz yapılmadığından, süresinden sonra yapılan itirazlar neticesinde seçimin tekrar edilmesi hukuken mümkün değildir.

İktidar partisi bu hususu gayet iyi bilmekle birlikte, milletimizin aklını bulandırarak seçilmiş belediye başkanını şaibeli ilan etmek ve sahada kaybettiği seçimi masa başında kazanmak maksadıyla beyhude bir çabaya girmiştir.

Unutulmamalıdır ki; hiçbir irade halk iradesinden üstün değildir. Kendisini bugünlere getiren millet iradesine saygı göstermesini, bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı erkine talimat vermekten vazgeçmesini aziz milletimiz adına talep ediyoruz.

Sayın Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve üyeleri bugün tarihi bir görev ifa etmektedirler. Kendilerine yapılan baskıya rağmen ‘’ Ankara’da hakimler var. ‘’ cümlesindeki ‘’hakimler’’ sıfatına haiz olabilmeleri için bir an evvel karar vermeleri, bizim kadar aziz milletimizin de beklentisidir.

Son olarak hatırlatmak isteriz ki; ‘’ İktidarlar gelip geçicidir ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!’’