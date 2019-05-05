YSK'nin kararı öncesi AKP'den tartışma yaratacak hamle

YSK'nin İstanbul seçimleriyle ilgili karar vermesi beklenirken AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yavuz, "KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" dedi.

KHK İTİRAZI DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

AKP'nin seçimin iptal gerekçelerinden biri olduğu iddiasıyla yaptığı KHK itirazı, 23 Nisan’da YSK tarafından reddedilmişti. Ara karar açıklayan YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine karar vermişti.

AKP daha önceki seçimler için KHK'lilere ilişkin böyle bir itirazda bulunmamıştı.