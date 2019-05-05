AKP'den, AA'nın "43 kişinin FETÖ irtibatı bulundu" haberine ilişkin açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansı'nın İstanbul seçimleriyle ilgili 43 sandık başkanı ve üyesinin FETÖ'yle irtibatı bulunduğu iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı tarafından aktarılan '31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı bulunduğu' iddiasıyla ilgili haberi de paylaşan Ali İhsan Yavuz şu ifadeleri kullandı:

YAVUZ: İDDİALARIMIZ SOMUT VE NET

"İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan veya teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna saygımızın gereği olarak bugüne kadar asla paylaşmadık."