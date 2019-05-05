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Kaftancıoğlu: Bu sözlerim 80 milyon -1 kişiye

Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef gösteren Gökçek'e verdiği yanıtta, "O bir kişi,vatandaşın fotoşoplu fotoğraflar yerine orijinal fotoğraflarla ilgilendiğini anlamamış hala" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 5 Mayıs 2019 Pazar, 20:36

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini Twitter'dan hedef alan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, Gökçek'in videosunu paylaşarak, "BU SÖZLERİM DE 81MİLYON-1KİŞİYE
O bir kişi,vatandaşın fotoşoplu fotoğraflar yerine orijinal fotoğraflarla ilgilendiğini anlamamış hala. Kendisine iletin tanıdığım çok iyi göz hekimleri gözünü “parsel parsel” düzeltirler, ancak diğer defektlerine ise tıp bile çaresiz ne yazık ki:(" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Melih Gökçek, Canan Kaftancıoğlu

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