İstanbul için gözler YSK’de

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazı bugün karara bağlaması bekleniyor. İlçe seçim kurullarının kısıtlı seçmen iddialarına ilişkin araştırmalarını tamamlamasının ardından YSK’nin karar vermesinin önünde hiçbir engel kalmadı. Diğer yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine ilişkin, “KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK’ye ek dilekçe vereceğiz” açıklamasını yaptı. AKP, bu hamlesiyle süreci uzatmayı planlıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı’nı 4 milyon 159 bin 650 oyla Ekrem İmamoğlu kazandı. Binali Yıldırım ise 4 milyon 131 bin 731 oy aldı. Buna karşılık İstanbul seçimlerine yönelik itiraz süreci 36 gündür tamamlanamadı; YSK kesin kararını vermedi. AKP’nin talebi üzerine İstanbul’da tüm ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayıldı. Bununla da yetinmeyen YSK, 5 ilçede tüm oyları saydırdı. Sayım sonucunda İmamoğlu yarışı yine önde bitirdi. Sahte seçmen iddiasının ortaya atıldığı ve kapı kapı polisin seçmen avına çıktığı Büyükçekmece’de AKP’nin iddiaları yine boş çıktı. İmamoğlu, ancak 17 gün sonra mazbatasını alarak görevine başlarken, AKP 16 Nisan’da İstanbul seçimlerinin iptali istemiyle YSK’ye olağanüstü itirazda bulundu. 44 sayfalık itiraz dilekçesi sunan AKP, 3 valiz dolusu belgeyi kurula teslim etti. YSK, 23 Nisan’da yaptığı toplantıda, AKP’nin KHK’lilerin oy kullanamayacağına ilişkin itirazını reddetti. Buna karşılık AKP’nin toplamda 41 bin 132 seçmenin usulsüz olduğu iddiasının ilçe seçim kurullarınca araştırılmasına karar verdi. YSK, AKP’nin verdiği ek dilekçe ile İstanbul’da 7 bin 623 kısıtlı seçmen iddiasının daha araştırılmasına 26 Nisan’da hükmetti. İlçe seçim kurulları, YSK’nin istediği konuları araştırarak raporlarını geçen hafta Ankara’ya gönderdi. Kurul, bugün toplanarak AKP’nin talebini reddederse İstanbul seçim sonuçları kesinleşecek ve Ekrem İmamoğlu başkan olarak görevine devam edecek.

‘Erdoğan YSK’ye talimat veremez’

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul seçimi yenilenmelidir” sözünü eleştirerek, “Bu konuda karar vermeye yetkili tek organ olan YSK’ye talimat niteliğindedir” dedi. Erdoğan’ın YSK’nin görev ve yetki alanındaki bir konu hakkında böyle bir konuşma yapmasının ilginç olduğunu belirten Türk, şunları kaydetti:

“YSK’nin tam bu konuda karar vermek üzere toplanacağı günün öncesinde yapılan bu konuşma, anayasaya ve YSK’nin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a aykırıdır. Çünkü Erdoğan’ın İstanbul seçiminin yenilenmesi gerektiği yolundaki sözleri, açıkça bu konuda karar vermeye yetkili tek organ olan YSK’ye talimat niteliğindedir. Erdoğan’ın bu konuşması, anayasa ve yasa hükümlerinin açıkça ihlalinden başka bir şey değildir.”