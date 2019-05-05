AKP’lilerin darp ettiği CHP’lilere soruşturma!





31 Mart yerel seçimleri gecesi, Üsküdar 2. Seçim Kurulu’nun oy toplama merkezi olan Bağlarbaşı Mesleki Teknik Lisesi Spor Salonu’nda, resmi görevi olmamasına karşın salona alınan AKP’liler, CHP’li görevlilere saldırmıştı. Saldırıda, CHP Üsküdar Gençlik Kolu Başkanı Ahmet Sedat Epli, gençlik kollarından Ender Sinan Baran ve ilçe yöneticisi Esra Öztürk darp edilmişti. Bunun üzerine saldırıyı gerçekleştiren AKP’lilere saldırıyla alakalı herhangi bir işlem yapılmazken, 3 CHP’liye “seçim kurulunun işlem yapmasını engelleme” suçundan soruşturma açıldı. Savcılığın soruşturma kararına itiraz eden Ahmet Sedat Epli, Ender Sinan Baran ve Esra Öztürk de darp raporu alarak, linç girişimi hakkında suç duyurusunda bulundu.



CHP’li avukat Onur Cingil, hem mağdur taraf olup hem de soruşturma açılmasına tepki göstererek “Seçim kurulunun işlem yapmasını engelleme suçundan soruşturma açıyorlar. 8 şüpheli belirlemişler 3’ü biziz. Evet o akşam seçim kurulu 3-4 saat çalışamadı ama bunun sebebi, 100’e yakın AKP’linin yapmış olduğu linç girişiminden kaynaklıydı. Masalar kırıldı, bilgisayarlar düştü, yaralılar vardı. Mağdur taraf olmamıza rağmen, soruşturma açılan taraf yine biziz” dedi. Linç girişimiyle alakalı görüntüler, tutanak ve darp raporu olmasına karşın savcılık tarafından herhangi bir işlem başlatılmadığına dikkat çeken Cingil, “Yargının bu şaşı bakışına karşı tarafımıza yapılanların örtbas edileceğini anlamakla, yargının bizlere kör baktığını da görmüş olduk. Bu sebeple biz de cuma günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek tüm delillerle birlikte insanlık dışı bu saldırıyı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.