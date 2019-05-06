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Son dakika... Abdullah Gül Sabah'a kızdı: Yalan, kötü niyetli, saygısızca!

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu ile 'gizli bir görüşme' yaptığını iddia etti. Gül'den çok sert yanıt geldi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 11:23

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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kalamış’ta özel yatta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğünü öne sürdü. Övür, görüşmenin Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul kararıyla ilgisi olduğunu da ileri sürdü.

Gül de bir açıklama yaparak söz konusu iddiaların yalan olduğunu belirtti. Gül’ün basın ofisinden yapılan açıklama şöyle: “Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamuoyunun bilgisine.”

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu, Mahmut Övür, Abdullah Gül

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