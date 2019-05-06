CHP Sözcüsü Öztrak: 1 Nisan sabahı bazı pelikan mahfillerinde düğmeye basılmıştır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı. Öztrak'ın açıklamalarından satır başları:

"Terörün zemberiğinin yeniden boşalmaya başladığını görüyoruz. Şehitler hepimizindir terör bu ülkenin her bir yurttaşına yapılmış bir eylemdir, terörle mücadele partiler üzeri bir konudur.

Türkiye Cumhuriyeti belki bugün tarihinin en kritik kavşaklarından birindedir. Bu toprakların 180 yıldır modernleşme rotası bellidir. Bugün çağdaş uygarlık düzeyinin standartları bellidir. Türkiye çağdaş uygarlığın eşit ve şerefli bir öğesi mi olacaktır yoksa Ortadoğu’nun başarısız ülkeler ligine mi düşecektir. Türkiye’yi kim yönetirse yönetsin, demokrasi oyununu kuralına göre oynamaya özen göstermiştir. Kimse milletin verdiği koltuktan kalkmıyorum diyemez. Soyut ve maddi temelden yoksun iddialarla sonuçları geciktirmeye teşebbüs edemez. Seçimlerin üzerinden 36 gün geçmiştir. Türlü türlü oyunlarla sandıkta verilen kararın masa başında değiştirmek için uğraşılmaktadır.

1 Nisan sabahı bazı pelikan mahfillerinde düğmeye basılmıştır. Bu senaryo çerçevesinde devlet gücü kullanılarak üretilenler seçimin sonucu değiştirilmeye çalışılmıştır. Bunlar tutmayınca devletin polisi, savcılar devreye sokulmuş, Büyükçekmece’de taşıma seçmen avına çıkılmıştır. Bu da yetmeyince KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanamayacağı talep edilmiştir. Bu da yetmemiş YSK’nın dış müdahaleye kapalı sandık kurul üyeleri ile ilgili iddialarla seçimin iptali istenmiştir. Bugüne kadar yapılan her itiraz maddi temelden yoksundur. Sandık sandık olalı böyle işkence görmemiştir.”

"YSK’yı etkilemeye yönelik yeni bir oyun piyasaya sürüldü"

Dün YSK’yı etkilemeye yönelik yeni bir oyun piyasaya sürülmüştür. AA tam da YSK’nın kararı öncesinde bir soruşturma ile ilgili bilgileri kamuoyuna sızdırmıştır. 43 sandık görevlisinin FETÖ ile irtibatı olduğu söylenmiştir. FETÖ meselesi giderek çorbaya atılan sineğe benzemeye başlamıştır. İktidar için Bank Asya’ya para yatırmak FETÖ’cü olmaya yetiyor. Bu da seçimlerin yenilenmesi için gerekçe olabiliyor. Bank Asya'ya para yatıran iş adamı FETÖ'cü olmuyor ihale üstüne ihale alıyor. Ama Bank Asya'ya para yatıran görevli FETÖ'cü oluyor.

"Sonuç değişmeyecektir"

Durum vahim. AA’nın savcılıktan sızdırdığı bu ipe sapa gelmez iddianın hemen ardından AK Partililer yeni bir itiraz dilekçesi verdi. Bu manzara iktidarın devlet gücüyle seçimleri iptal ettirme senaryosunun son noktası olarak görülüyor. Yeter artık. Milletin aklıyla daha fazla alay etmesinler. İktidar ne yaparsa yapsın, sandığa ne kadar işkence ederse etsin hukuk varsa bu sonuç değişmeyecektir.

"YSK’nın bu hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz"

Biz YSK’nın bu hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz. Bu karar artık demokrasimiz için bir beka, varlık, yokluk meselesi. İşte beka burada… Seçim konusunun bir an önce ülkenin gündeminden kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz”

“Kılıçdaroğlu ile Gül gizlice görüştü” iddiası

“Allah akıl fikir versin. Abdullah Gül ile Genel Başkanımız gizli saklı neden görüşsün. Görüşecek olsa açık saçık görüşülür. İbretle izliyoruz bu yaratılmak istenen gündemi.”

Kılıçdaroğlu, MYK'yi topladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun kritik İstanbul kararı öncesi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. MYK toplantısında gündemin İstanbul seçimleri ve ekonomi olduğu öğrenildi. Toplantıda, CHP'nin İstanbul seçimi ile ilgili olarak tüm ihtimalleri değerlendirdiği ve partinin yol haritasının çıkarılacağı belirtildi. CHP'deki beklenti AKP'nin seçimin iptal edilme talebinin reddedilmesi yönünde. Seçim yenilirse sorusuna ise CHP kaynakları böyle bir beklentileri olmadığı gerekçesiyle yanıt vermiyor.

Ekonomi konusunda ise CHP yaklaşık bir yıl önce 13 maddelik çözüm önerisi sunmuştu. İktidara çağrı da yapılarak bu maddelere uygun atılacak adımlara destek verileceği belirtilmişti. Toplantıda bu konudaki gelişmelerin değerlendirildiği de öğrenildi.