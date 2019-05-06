YSK İstanbul seçimini iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin AKP'nin yaptığı olağanüstü itirazı görüşmek üzere toplandı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

YSK kararı 4'e karşı 7 oyla aldı.

GEREKÇE BELLİ OLDU

YSK'nin iptal kararını "Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi" şeklinde gerekçelendirdiği öğrenildi.

AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor" dedi.

MHP YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için AK Parti’nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbul’da seçimler yenileniyor” dedi.

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel "Seçim Tarihi 23 Haziran 2019 Pazar" paylaşımında bulundu.

"KARARDA MAZBATANIN İPTAL EDİLMESİ DE ÇIKTI"

Kararın ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Özel şunları söyledi:

"9 ana başlık altında itirazda bulunmuştuk. Bunlardan özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı konusunda çok ısrarlıydık. Kurul 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğunu 101 tanesinin imzasız olduğunu bir de sandık kurulu başkanlarının kamu görevlilerinden seçilmediğini gerekçe göstererek kararını verdi.

Herkes hür iradesiyle karara katıldı. 7'ye 4 bir karar çıktı. Hukuki görüşleri doğrultusunda karar verdi. Biz hepsine Allah razı olsun diyoruz, hayırlısı olsun. Mazbata iptal kararı da çıktı. Seçim yenilenmesi 23 Haziran olarak belirlendi. Bir an önce seçimden çıkılması için tarih biraz öne çekildi ve 23 Haziran olarak kabul edildi. Milletimizin vereceği karara bir kez daha saygı duyacağız. Şaibe ve hukuki yolsuzluklar vardı. Seçim sonuçlarının herkesin içine sinmesi için yine milletin hakemliğine gidiyoruz.

"SEÇİMLER SADECE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN YAPILACAK"

Siyasi partiler aynı adaylarla katılacak. Ölüm ve istifa halinde adaylarını değiştirebilecekler. Seçmen kütüklerinde ilave bir işlem yapılmayacak. Sandık kurulları kanuna uygun bir şekilde yapılacak. Şu anda sadece Büyükşehir belediyesi için seçim oldu.



SEÇİMLER SADECE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN YAPILACAK



YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazını kabul ederek seçimin iptal edilmesini kararlaştırdı.



Seçimler sadece Büyükşehir için tekrarlanacak."

5 POLİS OTOBÜSÜ SEVK EDİLDİ

YSK binası çevresinde güvenlik tedbirleri de artırıldı.



5 polis otobüsü YSK binası önünde konuşlandırılırken, bölge barıyerlerle kapatıldı.



46 BİN 447 SEÇMEN ARAŞTIRILDI



AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı başvuruda 46 bin 447 seçmenin, kısıtlı olmasına rağmen oy kullandığını öne sürmüştü. Ayrıca, AKP’nin dilekçesinde İstanbul genelindeki 62 bin 560 sandık başkanı ve memur üyesinin 19 bin 623’ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği ifade edilmişti. Sandık görevlilerinin arasında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin bulunduğu da AKP'nin ileri sürdüğü iddialar arasında yer aldı.