CHP MYK olağanüstü toplandı: Açıklama bekleniyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle makam odasında görüştü ve YSK'nin kararını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, PM ve milletvekillerini topluyor

Yarın da TBMM grup toplantısı öncesi Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Parti Meclisi üyeleri ve tüm milletvekillerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilecek. Toplantı yarın saat 10.00'dayapılacak.

Kılıçdaroğlu'nun, bu toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da çağırdığı öğrenildi.