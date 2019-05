YSK’nin İstanbul kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan ilk tepki

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli’de katıldığı iftar yemeğinde şunları söyledi:

"YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Beni bekleyin bu akşam size geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Hiç endişeniz olmasın. Ben her anımı bu şehrin güzel insanlarıyla payaşacağıma söz vermiştim. İnşallah açıklama yapılsın sizlere açıklama yapacağım. Her şey çok güzel olacak benim vatandaşlarım, umudunuzu kaybetmeyin benim güzel insanlarım. Birileri yanlış işler yapacak, yanlış yollara sapacak, ama her şey çok güzel olacak..."