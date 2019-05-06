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YSK’nin İstanbul kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan ilk tepki

YSK’nin İstanbul seçimlerine ilişkin tartışmalı kararının ardından Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli’de katıldığı iftar yemeğine katılarak açıklama yaptı. İmamoğlu, "YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim." dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 19:58

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli’de katıldığı iftar yemeğinde şunları söyledi:

"YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Beni bekleyin bu akşam size geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Hiç endişeniz olmasın. Ben her anımı bu şehrin güzel insanlarıyla payaşacağıma söz vermiştim. İnşallah açıklama yapılsın sizlere açıklama yapacağım. Her şey çok güzel olacak benim vatandaşlarım, umudunuzu kaybetmeyin benim güzel insanlarım. Birileri yanlış işler yapacak, yanlış yollara sapacak, ama her şey çok güzel olacak..."

Cumhuriyet İMECESİ

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