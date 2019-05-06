AKP'den ilk açıklama: YSK fırsat sundu

Seçimlerin iptal edilmesi kararı sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kısa bir açıklamada bulundu. "YSK kararını verdi. Son sözü millet söyleyecek" diyen Yılmaz, "YSK kazanana karar vermedi, halkın iradesini şaibesiz ve tartışmasız ortaya koyabilmesi için bir fırsat sundu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AKP MYK'Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLUYOR

AKP, seçimlerin iptal kararının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saat 21.00’de toplanacak.