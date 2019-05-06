AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan YSK'ye teşekkür

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından, karara ilişkin konuşan AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

"İstanbulumuz için hayırlı olsun. Arkadaşlar daha öncesinden de defalarca söylediğimiz gibi biz bu süreçte ilk günden bugüne söylediğimiz bir cümle vardı. Şeffaf bir seçim, şaibesiz bir seçim ve tüm itirazlarımız da bunun üzerine yaptığımız itirazlardı. Bunun sonucunda da YSK, yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir karar verecekti. Yine söylediğimiz başka bir şey, biz parti olarak YSK’nın vereceği her karara rıza göstereceğimizi söylemiştik. Bu süreçle alakalı da yapmış olduğumuz toplantılar, itirazlar sonucunda da aynı şeyi söylüyorduk. Bugün dahi, YSK hangi kararı alırsa alsın kararı saygıyla karşılayacağımızı ifade etmiştik.

YSK bugüne kadar itirazlarımızı değerlendirdiğinde, toplantıda İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesine dair karar aldılar. Biz de almış oldukları karardan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah yapacağımız seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

YILMAZ: YSK BİR FIRSAT SUNDU

YSK'nin tartışmalı kararı sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, kısa bir açıklamada bulundu. "YSK kararını verdi. Son sözü millet söyleyecek" diyen Yılmaz, "YSK kazanana karar vermedi, halkın iradesini şaibesiz ve tartışmasız ortaya koyabilmesi için bir fırsat sundu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AKP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 21.27'de başladı.