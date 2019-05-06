Tunç Soyer'den İstanbul açıklaması: Hiçbir güç durdurumaz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Ekrem İmamoğlu'nun etiketlediği mesajında şunları söyledi: "İstanbul seçimleri hakkında verilen karar kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa asla yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz. @ekrem_imamoglu"
İstanbul seçimleri hakkında verilen karar kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa asla yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz. @ekrem_imamoglu— Tunç Soyer (@tuncsoyer) 6 Mayıs 2019