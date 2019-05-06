Binali Yıldırım: Kararın anlamı aynı adaylarla seçime gidilmesidir

AKP’nin yaptığı itirazlar sonucu YSK, İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine karar verdi. Tuzla Hacı Bekir Yıldırım Cami’de teravih namazının ardından YSK’nin verdiği İstanbul kararına ilişkin açıklama yapan Binali Yıldırım, “YSK 31 Mart seçimlerinin tekrar edilmesi yöntemde karar aldı. İstanbul ve İstanbullular için hayırlı uğurlu olsun. Türkiye bir hukuk devleti ve seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir. Baştan beri şahsım ve rakibim YSK’nın kararının geçerli olduğunu ifade ettik” diye konuştu.

'Kararın anlamı aynı adaylarla seçime gidilmesidir'

Aday olup olmayacağına ilişkin konuşan Yıldırım, “Bu seçimlerin tekrarının anlamı aynı seçmen listesi ve adaylarla seçime gidilmesidir. Yeni aday gösterilebilir bu işin hukuki yanıdır. Siyasi yanı ise biz İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah aday olarak girdiğimiz bu kararımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “Biz gerginlik be ayrıştırmadan değil kucaklaşmadan yanayız. Bu ülke hepimize yeter. Her türlü düşünce yaşayış İstanbul’un en önemli özelliğidir. 15 milyon İstanbulluyu kucaklayacağız” dedi.

Seçimlerde oy kullanılması yönünde çağrıda bulunan Binali Yıldırım, “Seçimlerde ne kadar yüksek katılım olursa demokrasi o kadar tecelli etmiş olur. Sandıkla gidelim ve İstanbul’un geleceği için benim de sözüm var diyerek oyumuzu kullanalım” diye konuştu.