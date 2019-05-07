Akşener: YSK'nın bu kararı üniformalı darbe günlerini geride bırakan sivil bir darbedir

Ankara'da partisinin genel başkanlığında konuşan Akşener, " Bu tarihi unutmayın. Bu tarih aziz milletimizin iradesinin çiğnendiği tarihtir. Bu tarih Türkiye'nin demokrasi geleneğinin ezildiği tarihtir" ifadesini kullandı.

Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

"Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır.

Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan, bu sivil darbenin hedefi ve mağduru yine aziz milletimizdir. Demokrasimize vurulan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız

Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımızla yapacağımız istişarelerin ardından, millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimizle paylaşacağız."