Meral Akşener: Cübbesine düğme diktirmiş, siyasilerden emir alan hukukçulardan utanıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in konuşmasından satır başları:

Cübbesine düğme diktirmiş siyasilerden emir alan hukukçulardan utanıyorum.

Kendileri varlık içinde yüzerken iradesini gasbettikleri milletimin açlık ve fakirlikle mücadele etmek zorunda bırakılmasından utanıyorum

Çaresiz babalar böbreklerini satışa çıkarırken çocuğuna vakıflar kurup vatandaşın parası ile zengin edenlerden utanıyorum.

Kendileri Öcalan ile HDP ile el altından pazarlık ederken, Kıbrıs'ı devrederken, milli egemenlik haklarımızı devretme görüşmeleri yaparken Suriye'ye bir uydu devleti kurulmasına gözlerini kapayıp, millete, illet, zillet diyenlerden utanıyorum.

Bunları konuşmak zorunda kalmaktan, Türkiye'yi düşürdükleri durumdan, bu durumdan bahsetmekten utanıyorum.

Yaptıkları hırsızlığı, arsızlığı anlatırken utanıyorum ama onlar utanmıyor.

Onların yüzleri kızarmıyor. Kanıma da on çok bu dokunuyor.

Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğim. Allah’a yemin olsun ki, aziz ve gazi Türk milletini ve sizleri utandırmayacağım.

Bizi 'sesimiz ol, sözcümüz ol' diyenleri utandırmayacağım.

Şimdi soruyorum, iradesini daima baş üstünde tuttuğum büyük Türk milletine soruyorum İstanbul’da, büyükşehirde, ilçe belediyede tek zarf kullanmadık mı? O zarfların içinde 4 pusula vardı. Bunların içinde sadece kaybettikleri büyükşehir belediye başkanlığı seçim iptal etmek hangi akılla izah edilebilir?

Bu durumda tüm sandık kurullarının başkanlıklarını kontrol edecek misiniz? Sadece 31 Mart değil, sayın Erdoğan’ın seçildiği 24 Mart seçimlerini sorgulayacak mısınız? Gerekçeniz tam kanunsuzluksa bunu yapmalısınız.

İYİ Parti olarak tüm Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz

Ben bugün talimatla karar veren yargı mensupları adına utanıyorum...

And olsun ki demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz.

Ramazan'ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız.

Bu karar sadece muhalefet partilerine oy vermiş vatandaşlarımızın iradesini hiçe saymak değildir. Bu kadar AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın da iradesini hiçe saymaktır.

Sebep olduğunuz bu hukuksuzluğun demokrasimizde açtığı yaranın mutfakta nasıl yansıyacağını hiç düşündünüz mü? Demokrasiye indirdiğiniz bu darbe ile Türkiye'yi muz cumhuriyeti gibi gösterdiğinizin farkında değil misiniz?"

Demokrasinin evrensel değerleri çok açıktır. Yargının ve siyasetin bir kurallara müdahalesi darbe sayılır.

Türk siyasetinin değişmemesi gereken üç hedefi vardır: Fikir inanç ve teşebbüs hürriyeti. Hukukukn üstünlüğünü mutlaka tesis edeceğiz.

Güçlü bir Türkiye için her şeye sahibiz.

Yemin olsun ki Türkiye İYİ olsun diye, ve en önemlisi bizden sonra gelenler bizden utanmasın diye yılmayacağız, yıkılmayacağız, yorulmayacağız.

Umudun kaybolduğu günlerde göreviniz buduru. elinizde bir meşale...

Ezilenlerin, horlananların size her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.

EKREM İMAMOĞLU AKŞENER'İ ZİYARET EDECEK

İstanbul halkı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nin tartışmalı kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, bugün saat 13.00'da İYİ Parti Lideri Akşener'i ziyaret edecek. Görüşme, CHP Genel Merkezi’ndeki toplantının ardından gerçekleşecek.