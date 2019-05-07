AKP''li Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul seçimleri ile ilgili yeni açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Yavuz şunları söyledi: "YSK bu kararı almasaydı gelecek süreçte seçim yapmak çok zor olurdu, kanun yok sayılmış olurdu. Raydan çıkan durum tekrar raya alınmıştır. Biz de AK Parti olarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

AKP'de dün yapılan görevlendirmeye ilişkin olarak Yavuz, "İstanbul’a gidiyorum çalışmaya" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin grup toplantısına katılmak için geldiği Meclis’te bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Yavuz, mazbatası iptal edilen İstanbul Büyüksehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine nasıl bir görevlendirme yapılacağına ilişkin soruya, ilgili yasanın 44-45-46. maddelerine dikkat çekerek yanıt verdi, “Hukukçular değerlendiriyor. Nasıl uygulanacak onu göreceğiz” dedi.

‘BU VARSA HER YERDE İPTAL NEDENİ OLMALI’

Yavuz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in diğer illerde de sandık kurullarının oluşumu üzerinden bir itiraz süreci işletilmesi gerektiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Bu varsa her yerde iptal nedeni olmalıdır, olurdu” dedi.

Yavuz konuşmasının devamında, sandık kurullarının oluşumuna ilişkin itiraz sürecinin bittiğini söyledi.

Yavuz, YSK’nın sandık kurullarının usulsüz oluşumu gerekçe gösterilerek verdiği iptal kararını ise şöyle değerlendirdi: “Bu karar olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün güvenlikli şekilde seçim yürütmek gerçekten zor olurdu. Neden? Kanun tamamen dümdüz edilmiş, yok sayılmış, o kanunun yerine kendi kanunlarını ihdas etmişler. Sonraki dönemlerde bunlara bakarak başkaları da daha büyüğünü yapar kimse de kontrol edemezdi. Çünkü buna bir kere vize verince öbürlerini engelleyemezsiniz. Burada raydan çıkan bir şey vardı, raya alındı YSK kararıyla. Ben İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden daha çok vallahi, yemin ediyorum kara kara geceleri düşündüm, bu işin tekrar raya alınması beni sevindirmiştir. En önemli kısım odur. İstanbul seçimi öyle ya da böyle olacak artık millet neye karar verirse o başımızın üstünde olacak ama bir sonraki dönemlerde çok güvenlikli seçimleri yine yapma şansını yakalamamız gerekirdi. Bu kararla yakaladık. Hiç kimse bir daha kanunu yok sayma, kendini kanun yerine kanun koyma cüretine yeltenemez. Aksi takdirde herkes buna bakar, ‘nasılsa yaptı yanına kâr kaldı, YSK da buna okey veriyor’ der, benzerini hatta daha fazla yapardı. Kimse de kontrol edemezdi. Çok şükür YSK bütün bunları engellemiştir.”