Erdoğan'dan iş dünyasına gözdağı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

YSK'nin İBB seçimlerini yenileme kararının ardından ilk kez konuşan Erdoğan, iş dünyasına sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Bazı iş adamı grupları karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Bizler normalleşmeyi konuştuğumuz zamanda sizler böyle bir açıklamayı yaparsanız bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Herkes haddini bilecek! Ekonomimize yönelik sabotajlar artıyor. Teröristlere karşı ne yaptıysak onlara da onu yapacağız." diye konuştu.





"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

31 Mart seçimleri sona erdi. Emeğimizin karşılığını hamd olsun aldık. Toplam yüzde 51,7 düzeyinde bir başarı kazandık. Büyükşehir, il ve belde olarak kaybettiğimiz belediyelerin herbiri ile ilgili ayrı ayrı çalışma yapıyoruz. Bu başarısızlığının nedenlerini teker teker tespit edeceğiz ve gereğini yerine getireceğiz.

Seçim bitti ama tartışmalar bitmedi. Hiç şüphesiz bu seçimlerin en tartışmalı konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri olmuştur. Biz milli iradeye saygımızdan dolayı bu sonucu saygıyla karşılamaya hazırdık. Geçersiz oylarla ilgili tablo netleştikçe karşımıza bambaşka bir taplo çıktı. Seçmenlerimizin iradesi gasp edilmiştir. İrade gaspını görmezden gelemeyiz. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar.

"ORGANİZE BİR YOLSUZLUK OLDUĞUNA SAMİMİ OLARAK İNANIYORUM"

Açık konuşmak gerekirse böyle büyük bir oy sayısının çıkması dahi içimize kurt düşmesine yetmiştir. İstanbul'daki yaklaşık 62 bin sandık görevlisinden 20 bine yakınının kamu görevlilerinin arasından değil de banka ve okul görevlilerinin arısından seçilmiş olması şüphelerimizi artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk olduğuna samimi olarak inanıyorum. Sandık kurulu başkanlarının neredeyse kanuna aykırı olarak atanmasını ve iptal edilen oyların Ak Parti'ye ait olmasını kimse izah edemez.

"YSK TERSİ YÖNDE BİR KARAR VERSEYDİ..."

Ak Parti'nin hakkı olmayan bir seçimi kabullenmmek gibi bir durumu söz konusu değildir. Biz hataları düzeltmenin peşindeyiz. Şayet durumu tam tersi olsaydı inanın bana ensemizde hergün boza pişiriliyor olurdu. Kararın İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyoruz. 23 Haziran'a kadar olan sürede daha çok çalışarak seçimleri kazanmaya çalışacağız. Türkiye bir demokrasi ve hukuk devletidir. Şayet YSK tersi yönde bir karar verseydi biz buna uyacaktık. Kararın demokrasimizi geliştireceğini düşünüyorum. Milli iradenin önünden dolaşarak sandığa gölge düşürmeye çalışanlara meydanı bırakmamaya kararlıyız. Perde arkasından sahada kendine yer açmaya çalışanları biliyoruz.

İŞ ADAMLARINA SERT İFADELERLE YÜKLENDİ: HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ!

Ülkenin yönetimine el koymaya çalışan karanlık odaklara asla fırsat vermeyeceğiz. Bazı iş adamı grupları karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Bizler normalleşmeyi konuştuğumuz zamanda sizler böyle bir açıklamayı yaparsanız bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Herkes haddini bilecek!

Ekonomimizin güvenliğini en az sınırlarımız kadar önemli görüyoruz. Ülkemizi küresel bir senaryo doğrultusunda yeniden dizayn etmeye çalışan bir proje ile karşı karşıya olduğumuz artık su götürmez bir gerçektir. Önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj hali. Ekonomimize yönelik sabotajlar artıyor. Teröristlere karşı ne yaptıysak onlara da onu yapacağız. Hep beraber sağlam durursak hiçbir saldırı ekonomimizde tahribata yol açamaz. Tüm göstergeler ekonomide iyi doğru bir kıpırdanmanın olduğunu ortaya koyuyor. İstihdam yükselişe geçti. İhracatımızın artışı sürüyor.

"ARKADAŞLARIMIZIN HALLERİNİ HAREKETLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELERİNİ İSTİYORUM"

Bize düşen milletimizin gönlündeki bu sevgi ile aramıza giren engelleri kaldırmaktır. Kibirden uzak durmaktan söz ediyoruz. Hala kibrinden yaklaşılmayan varsa başını ellerinin arasına alsın ve derin derin hesap yapsın. Eğer bu arkadaşlarımız kendi muhasebelerini kendileri yapmazsa biz onlar için gereğini yapmak zorunda kalacağız. Bu davaya, bu partiye en küçük bir katkı veren herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Ak Parti hareketi her şeyden önce insan kazanma hareketidir. Tüm arkadaşlarımızın hallerini hareketlerini gözden geçirmelerini istiyorum.