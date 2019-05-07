HDP’li Paylan: Faşistlerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz

YSK, AKP’nin sadece İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin seçim sonucuna yaptığı itirazı dün (6 Mayıs) karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, YSK kararının ardından Twitter hesabından şunları yazdı: “HDP üzerinden parazit yaratmak isteyenlere kulak asmayın. HDP ve tüm HDP’liler; faşistlerle mücadele etmeye, demokratlarla dayanışma içinde olmaya, sonuna kadar devam edecektir.”