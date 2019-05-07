ÖDP: İktidarın oyununu bozalım

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), YSK’nin iptal ettiği İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yayınladı.

Merkez Yürütme Kurulu imzası ile yayımlanan açıklamada, “İktidar blokunun YSK eliyle aldığı seçim iptal kararı, demokrasinin son kırıntısını da ortadan kaldırmıştır. Milyonların oyu çalınmış, halk iradesi gasp edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

ÖDP’nin halkın ve toplumsal muhalefet güçlerinin alacağı her türlü kararla ortak yürüme iradesi göstereceğinin altının çizildiği açıklamanın tamamı şu şekilde:

İktidar blokunun YSK eliyle aldığı seçim iptal kararı, demokrasinin son kırıntısını da ortadan kaldırmıştır. Milyonların oyu çalınmış, halk iradesi gasp edilmiştir.

Olağanüstü baskı ortamında, eşitsizlikler ve hilelerle kazanmaya çalışan iktidar, tüm bunlara rağmen bu kez başaramayınca çareyi sandığı devirmekte bulmuştur.

AKP ve MHP faşist blokunun attığı bu adımla seçimin meşruiyeti de ortadan kaldırılmıştır.

Bu koşullar altında 23 Haziran tekrar seçiminde tüm muhalefet güçlerine düşen görev, bu sürece meşruluk kazandıracak adımlardan geri durmak, demokrasi ve özgürlükler mücadelesini ülkenin her yerinde halkın bağrına taşımak olmalıdır.

Bu aşamada fikrimiz, İstanbul seçimini kazanan tüm bileşenlerin ve muhalefet güçlerinin sandığı gasp eden, darbe yapan AKP-MHP blokunu sandıkta kendileriyle baş başa bırakmasıdır.

Partimiz bu fikre sahip olmakla birlikte, halkımızın ve toplumsal muhalefet güçlerinin alacağı her türlü kararla ortak yürüme iradesi gösterecektir.

Evet başarabiliriz! Türkiye’yi değiştirebiliriz!

Merkez Yürütme Kurulu