'İBB Başkan Vekili' olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Yerlikaya göreve başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendi.

23 Haziran'da yenilenecek seçime kadar İBB Başkan Vekili olarak görev yapacak olan Vali Yerlikaya, İBB Başkanlık binasına geldi. Bina girişinde kendisini bekleyen belediye yetkilileri ile içeri giren Yerlikaya herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Yüksek Seçim Kurulu'nun 06 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı aldı. Karar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yerlikaya, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçimlere kadar yürüteceği İBB Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı. Başkanlık makamında yetkililerle bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçime kadar İstanbullulara hizmet etmek için gereken gayretin gösterileceğine inandığını bildirerek, bütün belediye personeline çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi"