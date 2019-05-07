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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Yendik yine yeneceğiz!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin, ''16 Milyon İstanbullu ve İstanbul’la yatıp kalkan tüm Türkiye''ye seslenen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ''16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu. Yendik yine yeneceğiz!'' dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 20:07

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İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ''16 Milyon İstanbullu ve İstanbul’la yatıp kalkan tüm Türkiye: Seçimin neden iptal olduğunu biliyoruz ama bugünün konusu değil. 16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu. Planlı, programlı çalışma zamanı. Yendik yine yeneceğiz!'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet İMECESİ

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Canan Kaftancıoğlu

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