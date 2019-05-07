CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Yendik yine yeneceğiz!

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ''16 Milyon İstanbullu ve İstanbul’la yatıp kalkan tüm Türkiye: Seçimin neden iptal olduğunu biliyoruz ama bugünün konusu değil. 16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu. Planlı, programlı çalışma zamanı. Yendik yine yeneceğiz!'' ifadelerini kullandı.

16 Milyon İstanbullu ve İstanbul’la yatıp kalkan tüm Türkiye: Seçimin neden iptal olduğunu biliyoruz ama bugünün konusu değil.

16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu.

Planlı, programlı çalışma zamanı. Yendik yine yeneceğiz! pic.twitter.com/qgVvpK13PH — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) May 7, 2019