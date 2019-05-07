YSK’nin kararı üzerine olağanüstü toplanan PM’de seçim için seferberlik ilan edildi

CHP’de yenilenecek İstanbul seçimi için olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısında, 23 Haziran’a kadar yaklaşık 1.5 ay boyunca adeta bir seferberlik ilan edilerek partinin İstanbul’a çıkarma yapması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. 45 gün boyunca Ekrem İmamoğlu’nun uğradığı haksızlığın bütün İstanbullulara anlatılması gerektiği, İstanbul’un sokak sokak gezilerek partinin tüm imkânlarının kullanılması gerektiği ifade edildi. PM bildirisinde “Eğer sandık kurullarında şaibe varsa, 16 Nisan Anayasa Referandumu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili Seçimleri ve 31 Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle aynı sandıkta ve aynı zarflarla yapılan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimleri de aynı kıstasla yenilenmelidir” denildi.



Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini yenileme kararının ardından dün CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında milletvekillerinin katılımıyla olağanüstü PM toplantısı gerçekleştirildi.



Edinilen bilgiye göre PM toplantısında CHP’nin yaklaşık 1.5 aylık süre içerisinde tam bir seferberlik halinde hareket etmesi gerektiği görüşü dile getirildi. CHP’nin bütün imkânlarıyla İstanbul’da kamp kurması, İmamoğlu’nun uğradığı haksızlığın bütün İstanbullulara anlatılması gerektiği ifade edildi. 23 Haziran’a kadar geçecek yaklaşık 1,5 aylık süre içerisinde İmamoğlu’nun mağduriyetinin herkese anlatılması için milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin de aktif olarak sahada yer alması değerlendiriliyor.



CHP’den açıklama uyarısı



YSK’nin seçim yenileme kararıyla birlikte parti adına farklı görüşlerin dile getirilmeye başlanması üzerine CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, CHP adına medyada açıklama yapma konusunda yetkilendirilmiş parti yöneticilerinin belli olduğu, görevlendirilmeyen kişilerin sözlerinin yalnızca kendilerini bağlayacağı belirtildi.